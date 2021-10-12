Рон Мьюек создает пугающе реалистичные человеческие фигуры гипертрофированных размеров, дотошно присматриваясь к мельчайшим аспектам человеческой повседневности, от банальных до мрачных.

Он родился в Австралии, но большую часть жизни провел в Великобритании, где работал над созданием моделей и декораций для кино и рекламы.

25 лет назад он переключился на изобразительное искусство, и его успех в арт-мире был мгновенным.

Выставка Ron Mueck: 25 years of Sculpture 1996-2021 открывается 13 октября и продлится до 13 ноября 2021 года в лондонской галерее Thaddaeus Ropac.