Рон Мьюек создает пугающе реалистичные человеческие фигуры гипертрофированных размеров, дотошно присматриваясь к мельчайшим аспектам человеческой повседневности, от банальных до мрачных.
Он родился в Австралии, но большую часть жизни провел в Великобритании, где работал над созданием моделей и декораций для кино и рекламы.
25 лет назад он переключился на изобразительное искусство, и его успех в арт-мире был мгновенным.
Выставка Ron Mueck: 25 years of Sculpture 1996-2021 открывается 13 октября и продлится до 13 ноября 2021 года в лондонской галерее Thaddaeus Ropac.
Другие No Comment
В США дали приз самой тяжёлой тыкве
Автомобиль Волга ГАЗ-21 отметил 65-летие
Чемпионат мира по конкерсу
Болельщики проводили Бернара Тапи в последний путь
Тайфун в Гонконге
Активисты призывают власти Бразилии к ответственности
NoComment недели: природные катаклизмы и бизнес на стихии
В Аргентине спасли кита
Экоактивисты присоединились к показу Louis Vuitton
В Аргентине ведут борьбу с лесными пожарами
Боливия: беспорядки из-за коки
Торнадо в Германии и Австралии
Герцоги Кембриджские сыграли в регби
Канарские острова: вулканическая лава влилась в море
Агенты 007 в Музее мадам Тюссо