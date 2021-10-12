Lego отказывается от конструкторов «для мальчиков» и «для девочек»

Один из крупнейших производителей игрушек компания Lego объявила, что намерена устранять гендерные стереотипы в своих конструкторах.

В Lego приняли такое решение после глобального исследования, согласно выводам которого отношение к играм и будущей карьере у мальчиков и девочек неодинаково.

Исследователи выяснили, пишет Guardian, что девочки более увлеченно и уверенно играют с разными игрушками компании, в то время как мальчики не очень охотно берут в руки конструкторы, которые выпускаются для девочек, переживая, что над ними будут смеяться. Эти опасения разделяют и родители мальчиков.

Директор компании, проводившей исследование для Lego, Мадлен Ди Нонно сообщила, что родители мальчиков переживают даже больше, чем их дети, из-за возможных насмешек.

“Причина в том, что поведение, которое ассоциируется с мужским, оценивается в обществе выше. Пока люди не поймут, что "женское" поведение так же ценно и важно, эти установки среди родителей и детей сохранятся», - говорит Ди Нонно.

В исследовании приняли участие примерно 7 000 родителей и детей от 6 до 14 лет из России, Китая, Чехии, Японии, Польши, США и Великобритании.

«Мы работаем над тем, чтобы сделать наши конструкторы более подходящими, как для мальчиков, так и для девочек», говорит директор по маркетингу Lego Group Джулия Голдин.

По словам Голдин, в Lego хотят, чтобы мальчики и девочки играли и с наборами, которые традиционно рассматривались как предназначенные «не совсем для них».

«Считается, что в Lego чаще играют мальчишки. Но у нас есть товары, которые рассчитаны как на мальчиков, так и на девочек», - говорит Голдин.

По ее словам, Lego больше не будет разделять производимую продукцию на товары «для мальчиков» и «для девочек».

В рамках проводимой с 2012 года в Великобритании кампании «Пусть игрушки будут игрушками» производителям рекомендуют стараться заинтересовать в своей продукции всех детей, чтобы ни у мальчиков, ни девочек не возникало ощущения, что они играют с «неправильной игрушкой».

В США становятся обязательными гендерно нейтральные отделы игрушек

Калифорния стала первым штатом США, который потребовал от крупных розничных магазинов выставлять игрушки и предметы ухода за детьми в гендерно-нейтральном виде.

Новый закон, подписанный губернатором Гэвином Ньюсомом, не запрещает наличие секций игрушек для мальчиков и девочек, но в крупных магазинах должны быть отдельные гендерно нейтральные отделы, сообщает BBC.

В них должен быть представлен "разумный выбор" игрушек и предметов ухода за детьми, независимо от того, позиционируются ли компаниями-производителями для определенного пола.

За первое нарушение компаниям грозит штраф в размере 250 долларов, за последующие - вдвое больше.

Новые правила касаются магазинов, в которых работают 500 и более сотрудников по всему штату.