Талибы и Евросоюз: переговоры

Представители Европейского союза и запрещённого в России движения «Талибан» провели во вторник встречу в столице Катара Дохе. Как отметил пресс-секретарь ЕС, речь не идёт об официальном признании правительства талибов, захвативших власть в Афганистане. Со стороны Брюсселя их целью было обсудить свободу передвижения людей, желающих покинуть страну, а также доступ к гуманитарной помощи и права женщин. ЕС стремится также не допустить превращения Афганистана в убежище для террористов. Состав европейской делегации и должности её участников не называются.

При этом талибы, как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел в их правительстве, хотели бы установить «позитивные отношения с другими странами, поскольку это может спасти Афганистан от нестабильности».