Украинские гастроли российских артистов под угрозой

Петиция о запрете гастролей российских артистов, размещенная в интернете украинским продюсером Игорем Кондратюком, набрала более 25 тысяч голосов, которые необходимы для того, чтобы ее рассмотрел президент Украины.

Игорь Кондратюк сообщил в социальной сети Фейсбук, что удовлетворен поддержкой его инициативы. Всего за три недели ее поддержали необходимые 25 тысяч человек. Теперь он ожидает решения президента страны Владимира Зеленского.

«Итак, 25 тысяч голосов моя петиция собрала. Спасибо всем, кто поставил свои подписи под ней. С нетерпением жду рассмотрения Зеленским. Посмотрим - что проще: критиковать за «бизнес на крови» предшественника или запрещать этот и другой преступный бизнес с агрессором тем, кого ты привёл к власти», - написал Кондратюк.

В петиции продюсера говорится: «Я уверен, что граждане страны-агрессора, работающие в сфере развлечений - артисты/артистки, актеры/актрисы на самом деле не несут никакой культуры. Поскольку представители агрессора, которые промолчали и тем самым - поддержали - оккупацию Крыма и решения Россией, их родиной, войны на восточном Донбассе, своим молчанием тоже несут ответственность за агрессивные действия России».

Исключение для запрета Кондратюк допускает для тех россиян, кто публично выступил против российской агрессии. В петиции упоминаются писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова и музыкант Андрей Макаревич.

«Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев. Любовь к носителям культуры агрессора развивает в украинцах так называемый шведский синдром. Этого нужно избегать, если мы не хотим больше потерь территорий и населения, и победить в этой праведной для Украины и украинцев войне. Музыка и другие виды искусства от агрессора не могут быть вне политики во время войны», - считает украинский продюсер.

К вечеру понедельника, 11 октября, размещенную на сайте президента Украины петицию поддержали 25 765 человек.

Музыкальный критик Артемий Троицкий не согласен с предложением, которое содержится в петиции.

«Среди российских артистов масса талантливых людей, популярных в Украине. Я считаю, это чрезмерно. Вообще, это беспрецедентная инициатива, по-моему, такого еще в истории не было. Если вы возьмете всех российских деятелей культуры, то статистика будет такая: процентов десять открыто высказывались против политики Путина, еще процентов десять регулярно выступают в ОРДЛО, ездят в Крым и записывают пропутинские агитпесни. Но это всего 20 процентов. А 80 процентов артистов на эту тему вообще помалкивают. Понятно, что они не хотят терять ни российскую публику, ни украинскую, телеэфиры и так далее. Или просто аполитичны. Всех их зачесывать под одну гребенку и запрещать выступать в Украине – нелепо.

Условно говоря, есть Алла Пугачева, которая, я уверен, никогда не занималась открытой критикой Путина и никогда открыто не осуждала оккупацию Крыма и Донбасса. Означает ли это, что ей запрещено будет приезжать в Украину? Согласно этой петиции - да. Кто от этого проиграет? Полагаю, что Алла будет не в слишком большом проигрыше, а вот ее поклонники, которых в стране не один миллион и которые были бы рады посетить ее концерты, для них это будет плохой новостью. Кроме того не думаю, что такое решение поспособствует популярности нынешней украинской власти», - сказал Троицкий в интервью Euronews.

Немалому числу российских артистов уже запрещен въезд на территорию Украины. В черном списке Министерства культуры и информационной политики страны на сегодняшний день 206 фамилий. Среди тех, кто создает угрозу национальной безопасности Украины, актер Сергей Безруков, артист балета Николай Цискаридзе, певец Лев Лещенко и другие.