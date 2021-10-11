Более 2000 зрителей собрались в небольшой английской деревне Нортгемптоншир, где вновь прошёл чемпионат мира по конкерсу. В прошлом году мероприятие было отменено из-за пандемии. В этот раз в соревнованиях приняли участие около 250 человек.

Состязающиеся должны каштаном, прикреплённым к верёвке длиной около 25 см, разбить каштан противника. Побеждает тот, чей плод остаётся целым после удара. Каждому игроку даётся возможность сделать три удара.