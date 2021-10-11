Спасти замок от "мёртвых душ"

Жители этой французской деревни пытаются спасти свою историю. В самом центре винодельческой Бургундии, в Ла-Рошпоте, на скалистом уступе, возвышается этот неоготический замок XII века. Достопримечательность и душа села, он сейчас находится на стадии судебной ликвидации.

Речь идёт о скандальтном деле по отмыванию денег с участием его последнего владельца, гражданина Украины, который разыскивался у себя на родине по делу о хищении 12 млн евро. Скрываясь от правосудия, он выехал за границу, вывез туда всю свою семью и купил этот замок за 3 млн евро, сумев путём махинаций занести себя на Украине в список умерших

Но жителей деревни сейчас больше интересует другое: замок закрыт на 3 года, а его старинная мебель выставлена на аукцион в счёт погашения долгов.

"Мы просим полностью отложить продажу, происходящую в настоящий момент, - говорит бывший смотритель замка Ромуальд Пуло. - Если ликвидатор узнает о нашей мобилизации и согласится продать только новую мебель, это будет для нас очень хорошо. Нам нужна мебель замка, эта историческая мебель должна остаться здесь, на своём месте".

Вся деревня - около 300 человек - мобилизовалась, чтобы спасти то, что ещё можно спасти. Мэр села Вероник Рише обеспокоена последствиями для местной экономики:

"С потерей этого замка деревня теряет 30 тыс посетителей в год. И это самым негативным образом отразится на доходах местных жителей. Пострадают гостевые дома, виноделы, фермы. Последствия скажутся не только на этой деревне, но и на всём регионе".

Местные власти поддержали борьбу жителей села. Смогут ли они защитить и сохранить для будущего исторический замок, в числе владельцев которого был и французский президент Сади Карно? Слово - за правосудием.