Эмиссары Евросоюза встретятся с талибами

Руководство движения "Талибан" во вторник встретится в Дохе с эмиссарами Евросоюза, заявил Амир Хан Муттаки, исполняющий обязанности министра иностранных дел талибов.

"Мы хотим строить позитивные отношения со всем миром, чтобы Афганистан не погрузился в пучину нестабильности", — добавил он.

На сегодняшний день ни одно государство не признало режим талибов. Хотя перед лицом надвигающейся гуманитарной катастрофы дипломатические маневры усиливаются. Так, в субботу в Дохе с делегацией талибов встретились американские дипломаты.

Между тем генеральный секретарь ООН обвинил движение в том, что оно не сдержало обещаний в отношении женщине и девочек, исключив их из афганского общества.

Антониу Гутерриш призвал талибов выполнить свои обязательства перед международным сообществом в том, что касается соблюдения прав человека и гуманитарного права.