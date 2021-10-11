Ирак считает голоса на самых непопулярных выборах

В Ираке подводят итоги прошедших в воскресенье парламентских выборах.

Но уже ясно, что это самое непопулярное волеизъявление в эпоху после Саддама Хусейна. Рекордно низкая явка в 41% стала результатом бойкота, объявленного многими политическими движениями.

Многие из тех, кто отказался голосовать считают, что выборы вернут в парламент тех, кто несет ответственность за коррупцию и бесхозяйственность в Ираке на протяжении десятилетий.

Как ожидается, главная борьба развернется между шиитской коалицией во главе с проповедником Муктадой ас-Садром и проиранским блоком "Фатх".

По прогнозам, переговоры по выбору премьер-министра, которому будет поручено формирование правительства, затянутся на недели или даже месяцы.

София Нитти, Euronews:

— Атмосфера здесь, в Багдаде, по-прежнему довольно спокойная, так как большинство магазинов и ресторанов были закрыты в эти выходные.Хотя предварительные результаты должны быть опубликованы позже в понедельник, две группы, которые возглавляли парламент Ирака в прошлые годы, уже видят себя победителями. Мы говорим о садристском движении лидера шиитов Муктады ас-Садра и Альянсе "Фатх", который состоит из проиранских шиитских повстанцев. Обе силы планируют сегодня устроить праздник в Багдаде, когда будут опубликованы результаты.