Полицейский, который дарит смех

В Перу есть полицейский, который умеет перевоплощаться в клоуна. Ричард Чавес очень любит детей, и хочет не просто защищать, но и радовать их. Лёгким движением руки он наносит макияж. надевает красный нос и штаны с подтяжками. Клоун Трамполин готов идти в гости к детям из самых бедных кварталов Лимы.

Полицейским Чавес мечтал стать с детства. И мечту эту осуществил. Но от своего отца -музыканта унаследовал артистическую жилку, которая также требовала выхода.

Идея перевоплощаться в клоуна родилась у него одновременно c поступлением в училище полиции. Созданный персонаж помогал и в учёбе, и в дальнейшей работе.

"Трамполин с самого начала карьеры в полиции стал моим большим помощником, - рассказывает Ричард. - Он придавал мне сил, это был мой приятель и сообщник, мой лучший союзник. он способствовал тому, чтобы я всё лучше и лучше исполнял свои обязанности полицейского.

_Вместе с ним мы рассказываем не только Перу, но и всему миру, что полицейские тоже чувствуют и боль, и радость. Что они смеются и плачут, переживают тот же опыт, что и все люди". _

В сентябре Ричард Чавес был признан лучшим полицейским на Международном фестивале стражей правопорядка в Италии. Это звание присваивается полицейским, которые вносят вклад в развитие общества, культуры и искусства.