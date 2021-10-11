Лауреатами премии по экономике памяти Нобеля стали Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс

В этом году Премию Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, которую также неофициально именуют Нобелевской премией по экономике, разделили американцы Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.

Карду награда будет вручена за "за эмпирический вклад в экономику труда". Ангрист и Имбенс получат вторую половину премии "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей", сообщили в Нобелевском комитете.

BREAKING NEWS:

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrizepic.twitter.com/nkMjWai4Gn — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021

Отмечается, что исследователи представили «новое понимание рынка труда» и продемонстрировали, какие можно сделать выводы о причине и следствии в этой сфере на основе естественных экспериментов. Их подход распространен на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях, отмечается в заявлении комитета.

В прошлом году лауреатами премии стали американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон, удостоенные награды за «усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов».

Как известно, сам Альфред Нобель никаких экономических премий не устанавливал.

Она была основана в 1968 году Государственным банком Швеции в честь своего 300-летия.

С тех пор банк обеспечивает денежную часть премии (эквивалентную всем остальным «нобелевкам»), которую присуждает Шведская королевская академия наук.