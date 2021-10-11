Австрия ждет присяги

От перемены мест формула австрийского правительства остается прежней: "зеленые", младший партнер стоящей у власти коалиции, приветствовали назначение на пост канцлера уходящего главу МИДА Александра Шалленберга и пообещали сохранить под его руководством прежний ритм работы.

"Мне выпала чрезвычайно сложная задача, сейчас нелегкое для всех время. Но уверен, мы все проявляем невероятную степень ответственности за эту страну", - заявил Шалленберг.

Именно ответственностью перед страной мотивировал свою отставку ушедший канцлер Себастьян Курц. Решение, которое высоко оценил президент Австрии Александр Ван дер Беллен,. "Правительственный кризис закончился, - заявил он. - В полдень я приведу к присяге нового канцлера и нового министра иностранных дел. И работа во благо нашей страны будет продолжаться. Я благодарю Себастьяна Курца! Своим шагом он не допустил нанесения ущерба власти, сделал важный вклад в поддержание целостности наших институтов".

Себастьян Курц объявил об отставке в разгар антикоррупционного расследования, по которому проходил в компании еще 9 человек. Его подозревали в оплате заказных материалов и соцопросов.

"Ситуация была очень неспокойной, мы можем только надеяться, что все наладится", - отмечают люди на улицах. И еще одно мнение: "Вряд ли что-то сильно изменится, уходящий канцлер по-прежнему влиятелен, он будет продолжать использовать свою власть".

После отставки Курц останется лидером Австрийской народной партии, Ожидается, что его преемник, 52-летний Александр Шалленберг, в политике во многом пойдет по стопам Курца.