В Италии призывают запретить ультраправых

Левые итальянские политики призывают запретить деятельность ультраправой партии Forza Nuova — "Новая сила" — по итогам массовых беспорядков в центре Рима. В субботу манифестация против введения "ковид-пропусков" на работу обернулась погромами и столкновениями с полицией. В правоохранительных органах заявляют, что на кадрах погромов видно активное участие деятелей "Новой силы", в том числе лидеров партии.

Forza Nuova — ультраправое движение, которое часто называют неофашистским. Создание политических партий фашистского толка прямо запрещено итальянской конституцией, на что и указывают сторонники запрета "Новой силы".

В субботу в ходе манифестации её участники разгромили офис крупного профсоюза, который поддержал введение "зелёного пропуска", а позже пытались прорваться к резиденции премьер-министра Италии. Полиции пришлось применить водомёты и слезоточивый газ. По данным СМИ, пострадали более 40 человек. 12 погромщиков задержаны.