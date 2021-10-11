От –40 до +60 в одной и той же комнате: изначально комплекс в технопарке Больцано предназначался для тренировок горных спасателей, которым как раз и приходится работать в экстремальных условиях, от жары до мороза. Но теперь здесь проводят масштабные эксперименты с целью подготовиться к климатическим изменениям.

Кристиан Штойрер, руководитель исследовательского центра:

"В этих помещениях можно ускорять время, подвергать небольшие живые организмы, например растения, экстремальным условиям: температуре, высоте, влажности, чтобы понять, как на них повлияют климатические изменения".

Испытывают не только живые организмы, но и технику: как на морозе и жаре поведут себя разные материалы и конструкции? Это должно помочь и производителям, и пользователям техники, и учёным.

Венсан Моруа, директор отдела инноваций:

"Компании работают вместе с исследовательскими институтами, со стартапами, и на самом деле это и есть то, что мы хотим сказать: давайте работать вместе, чтобы ускорить перемены и в итоге спасти планету".

Сегодня исследовательский центр, открывшийся весной 2019 года, объединяет 40 научных лабораторий и более 70 частных компаний и стартапов.