Германия: тесты на ковид стали платными

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют третью дозу любой одобренной агентством ООН вакцины от Covid-19 людям с умеренно или сильно ослабленным иммунитетом. В ожиданнии зелёного света от ВОЗ Управление здравоохранения Португалии планирует объединить вакцинацию против сезонного гриппа и третью прививку, чтобы упростить эти два процесса.

Тем временем Германия сообщила о прекращении беспластных тестов на коронавирус, отметив, что это дань честности по отношению к налогоплательщикам. Такие тесты приравниваются к справке о вакцинации, что позволяет избегать прививок тем, кто их делать не хочет.

Отмена бесплатных тестов была встречена критикой профсоюза врачей, который считает, что таким образом всё меньше людей с симптомами заражения будут проверяться, а это будет способствовать распостранению заболевания. В обществе на этот счёт высказываются разные мнения:

-_ Думаю, это нормально: люди должны платить за это сейчас, потому что, если они не хотят вакцинироваться по какой-либо причине, то почему за это должны платить все жители страны._

_- Я думаю, что тесты должны быть бесплатными, чтобы каждый мог решать сам. Я думаю, все люди должны иметь право решать, хотят они вакцинироваться или нет. _

Бесплатные тесты отменяются по всей стране с понедельника, но министерство здравоохранения ФРГ отметило, что они по-прежнему будут проводиться в домах для престарелых, больницах, школах и на рабочих местах.