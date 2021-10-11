Шалленберг считает Курца невиновным

Новым федеральным канцлером Австрии стал Александер Шалленберг. В понедельник президент страны Ван дер Беллен привёл его к присяге. Ранее более двух лет Шалленберг занимал пост министра иностранных дел страны. Он уже заявил, что в политическом плане продолжит курс своего предшественника Себастьяна Курца:

– Я, конечно, буду очень тесно сотрудничать с Себастьяном Курцем, председателем Австрийской народной партии, крупнейшей в парламенте. Действовать иначе было бы абсурдно с точки зрения демократической политики, ведь именно под его руководством Народная партия дважды победила на парламентских выборах.

В своём первом выступлении в должности канцлера Шалленберг также выразил уверенность в невиновности Курца:

– Кроме того, я считаю, что в его адрес выдвинуты ложные обвинения, и убежден, что в итоге это выяснится.

Курц, занимавший должность федерального канцлера почти непрерывно последние четыре года, объявил об отставке 9 октября, после того, как в его адрес прозвучали обвинения в коррупции. Он сам предложил кандидатуру Шалленберга в качестве преемника.