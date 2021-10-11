Почему ушел канцлер Курц?

Йоханнес Плешбергер, Euronews: "Отставку Себастьяна Курца c поста канцлера можно интерпретировать по-разному. Возможно, это вынужденная мера, ставшая результатом давления со стороны партнеров по коалиции, оппозиции и даже соратников по Австрийской народной партии - австрийские политики, похоже, решили, что два антикоррупционных расследования прокуратуры несовместимы со статусом главы правительства.

Но возможно, это более сложное решение, напоминающее ход Владимира Путина. Речь идет о назначении на президентскую должность соратника, Дмитрия Медведева, с тем, чтобы позднее самому вернуться на высший пост. Не идет ли речь и здесь о подобной схеме?

Сегодня Себастьян Курца временно назначает канцлером доверенного члена своей партии Александра Шалленберга. Несмотря на отставку, Курц остается партийным лидером и продолжит руководство, в том числе и правительством - и это все на фоне расследований о возможном взяточничестве, растратах и ложных заявлениях. Скандал будоражит младшего члена коалиции, "зеленых", отставка становится временным решением.

Для того, чтобы расследования продолжались, Курц, по сообщениям, может попросить отмены своей депутатской неприкосновенности".