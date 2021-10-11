Алжир требует уважения

Безоговорочного уважения к алжирскому государству потребовал от Парижа президент Абдельмаджид Теббун. Он заявил, что вернет отозванного из Франции посла только, если Париж займет ожидаемую им уважительную позицию.

Это первое публичное выступление Теббуна на фоне обострения франко-алжирскихх отношений - после ремарки президента Макрона о том, что алжирские власти "полностью переписали" историю страны с акцентом на ненависти к Франции.

В Алжире заявление французского лидера назвали безответственным, и вслед за отзывом посла Алжир закрыл воздушное пространство для французских военных самолетов, осуществляющих миссию у берегов Африки. Впрочем, и до этого отношения сторон были натянутыми. Ранее Париж объявил о сокращении количества выдаваемых алжирцам виз вдвое. После этого посол Франции в Алжире был вызван в МИД, чтобы его уведомили об официальном протесте.