Взрыв на юге Йемена

Пять человек стали жертвами взрыва на юге Йемена.

В воскресенье в центре города Адена был подорвал заминированный автомобиль. В тот момент мимо проезжал кортеж официальных лиц, включая министра сельского хозяйства и главу городской администрации. Последний и был целью взрыва, по данным службы безопасности. Известно о пяти раненых. Мэр и министр не пострадали.

Долгие годы в стране бушует военный конфликт между правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией, и повстанцами-хиситами, за котороми стоит Иран. Борьбу за южные районы ведут и сепаратисты из ЮПС. Кроме того, в стране действует террористическая группировка "Аль-Каида"

Ответственность за взрыв в Адене пока никто на себя не взял.