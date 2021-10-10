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Россия

В Татарстане разбился самолет с парашютистами

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 Ольга Кепински
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В Татарстане разбился самолет с парашютистами
Авторское право  AP/Russian Emergency Ministry Press Service
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16 человек погибли, 6 пострадали при крушении легкомоторного самолета L-410 в Татарстане.

Все пассажиры - парашютисты местного аэроклуба в Мензелинске, среди них шесть инструкторов ДОСААФ. Выжившие находились в хвосте самолета.

L-410 упал вскоре после взлета. Перед падением экипаж сообщил об отказе левого двигателя.

Среди возможных причин крушения называют перегруз, технеисправность и ошибка пилотирования.

Самолет эксплуатировался с 1987 года. Ранее он летал в Военно-воздушных силах СССР, затем был на хранении, а потом был передан в ДОСААФ.

Возбуждено уголовное дело. В Татарстане объявлен траур.