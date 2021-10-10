Польша: демонстрации в поддержку ЕС

Десятки тысяч людей пришли в центр Варшавы на акцию в поддержку членства Польши в Европейском союзе. С призывом выйти на демонстрацию к гражданам обратился бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши и лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская коалиция" Дональд Туск. Причиной манифестации стало решение Конституционного суда республики, который подтвердил, что норма о приоритете европейского права над польским не соответствует положениям основного документа страны.

По словам Туска, по инициативе лидера правящей в республике партии "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского полным ходом идет операция по выводу Польши из ЕС. Власти республики заверяют, что не планируют этого делать.

Аналогичные демонстрации прошли также в других крупных городах. По данным последних соцопросов, 89% жителей Польши поддерживают членство в ЕС.

Еврокомиссия выразила озабоченность решением польского суда. В Брюсселе пообещали использовать все имеющиеся инструменты, включая распределение финансовой помощи, чтобы защитить приоритет европейских норм над национальными законами государств Евросоюза.