Меркель в Израиле: тёплый приём и спор на прощание

Тёплый приём в знак дружеских отношений. Ангела Меркель посетила Израиль в последний раз в качестве канцлера Германии.

Она стала почётным гостем на заседании израильского кабинета министров, а также в сопровождении премьера Беннета посетила мемориальный комплекс Яд ва-Шем. Меркель подчеркнула, что при ней тема безопасности еврейского государства "всегда была в центре повестки немецкого правительства", а с назначением нового - этот подход не изменится.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

"Сегодня Германия переживает рост антисемитизма. Я в очередной раз заявляю от имени федерального правительства, что мы будем решительно бороться с антисемитизмом в любых его проявлениях".

"Не просто союзниками, а друзьями" стали два государства за годы правления Меркель, сказал израильский премьер-министр.

Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля:

"Уходя, вы оставляете после себя очень хорошие отношения между Израилем и Германией и в качестве наследия - признание Холокоста, понимание сложного прошлого, а также плоды содействия укреплению безопасности Государства Израиль. Мы помним об этом, и это останется в истории".

Встреча лидеров двух стран выявила и серьёзные разногласия.

Меркель напомнила, что лучшим способом разрешения конфликта с палестинцами она считает создание двух государств, что идёт вразрез с израильской политикой.

Канцлер заявила: ФРГ выступает за возрождение ядерного соглашения с Ираном, против чего Израиль также возражает. Меркель добавила, что ситуация вокруг СВПД критическая, и странам-участницам "предстоят решающие недели".