Рим: беспорядки вокруг "ковид-пропуска"

В Риме несколько человек задержаны в результате массовых беспорядков, вспыхнувших на акции протеста против введения обязательных санитарных паспортов. По данным СМИ, на манифестацию в центре итальянской столицы вышли около 10 тысяч человек. Они выступали против решения властей сделать "ковид-сертификат" обязательным для допуска на работу.

Толпа ворвалась в офис крупнейшего в стране профсоюза, поддержавшего эту меру. Штаб-квартира была разгромлена. После этого манифестанты попытались прорваться к представительству премьер-министра Италии Марио Драги. Дорогу им преградила полиция. По заявлениям стражей порядка, среди манифестантов было множество провокаторов и неофашистов. Стражи порядка применили слезоточивый газ, пострадали по меньшей мере три человека — двое участников акции и полицейский.

Запрет приходить на работу без "ковид-пропуска" должен начать действовать 15 октября. Несмотря на то, что уже более 80% итальянцев полностью привиты и потому без проблем могут получить такой сертификат, мера встретила большое недовольство. В крупных городах периодически проходят манифестации, которые порой также заканчиваются беспорядками.