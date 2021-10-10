Марш за климат в Брюсселе собрал десятки тысяч участников, которые призвали к активным действиям против глобального потепления. Организаторы манифестации — "Коалиция климат", объединяющая более 80 неправительственных и общественных движений, — хотят привлечь внимание общественности к проблемам защиты окружающей среды в преддверии саммита ЕС и Конференции ООН по климату в Глазго.

Кун Платвут, "Бабушки и дедушки за климат": "Может быть уже слишком поздно. Цели на 2050, 2030 годы... а действовать нужно сейчас. Мы ждем уже 30 лет, с 1992 года , когда был одобрен документ ООН по климату, но политики почти ничего не сделали".

Среди собравшихся — представительницы местного движения скаутов. Они пока не могут голосовать, но голос подрастающего поколения, встревоженного будущими угрозами, звучит все громче: "Мы еще не платим по счетам, мы еще слишком молоды, но наши лагеря уже устроены в соответствии с принципом нулевых отходов".

Многие вспоминают произошедшие летом катастрофические наводнения. Организаторы уверены, что политики больше не могут игнорировать тот факт, что климат на планете меняется уже сейчас.

"Мы должны изменить все наши здания, наш общественный транспорт. Для этого нужны средства. Фонд "Следующее поколение ЕС" — хороший первый шаг, но этого абсолютно недостаточно"", — говорит глава коалиции Николас ван Нуффель. Активисты надеются, что Евросоюз и Бельгия примут участие в конференции ООН с конкретными предложениями."Самое важное на этой конференции — переговоры о целях, о снижении вредных выбросов, о финансовой помощи развивающимся странам".

"Несмотря на атмосферу праздника в Брюсселе, представители всех поколений говорят о необходимости срочных мер и заявляют о готовности выходить на улицы, если политики не услышат их призывов", — передает из Брюсселя корреспондент Euronews Мэйв Макмэхон.