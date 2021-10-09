ВОЗ определила и описала симптомы "постковидного синдрома"

Всемирная организация здравоохранения выпустила первое клиническое определение и описание "постковидного синдрома", или "долгого ковида": хронических последствий перенесённой болезни. Об этом врачи начали говорить ещё в прошлом году.

В результате консультаций и клинических исследований по всему миру ВОЗ выделила 12 симптомов, которые появляются, как правило, через три месяца после болезни и которые нельзя объяснить никакими другими причинами.

Джанет Диаз, руководитель отдела клинической помощи ВОЗ:

"Обычные симптомы — это усталость, проблемы с дыханием, когнитивныные расстройства и некоторые другие, влияющие на повседневную жизнь. Симптомы могут появиться уже после острой стадии или прямо во время болезни. Они могут исчезать с течением времени и появляться вновь.

Это важный шаг к всеобщему признанию того, что множество людей живут с постковидным синдромом. Мы надеемся, что это поможет медикам заметить таких пациентов и дать им необходимое лечение, вмешательство и уход. Мы надеемся, что законодательство в области здравоохранения создаст и внедрит полноценную систему ухода за такими пациентами".

По данным ВОЗ, постковидный синдром чаще появляется у женщин и у людей среднего возраста. В организации подчёркивают, что, учитывая все обстоятельства, выводы исследований не окончательны и могут быть дополнены или пересмотрены.