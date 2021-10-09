Россияне едут в Сербию за прививкой "Пфайзер"

В России суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией приблизился к максимуму за всю пандемию, за последние сутки выявлено свыше 29 тысяч трехсот случаев.

Российская вакцина "Спутник V" еще не одобрена Всемирной организацией здравоохранения. На этом фоне уже сотни россиян побывали в Сербии, чтобы сделать прививку препаратом "Пфайзер".

Надежда Павлова объясняет свое решение: "Мы хотим путешествовать по миру, "Спутник" нам тоже нравится, мы вакцинировались в России, а ревакцинация получается "Пфайзером". Это обеспечит нам очень сильную защиту от коронавируса, и мы можем не только путешествовать по миру, но и без страха общаться с нашими родными, близкими. Это двойная защита".

Цена такого тура составляет не менее 300 долларов в зависимости от услуг. По официальным данным, вакцину в Сербии получили свыше 160 тысяч иностранных граждан.

От последствий Covid-19 за сутки в России скончались 968 человек. На данный момент полностью привиты около 30% населения . В Москве суточный прирост заболеваемости впервые с 9 июля превысил 6 тысяч случаев.