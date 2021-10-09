Си Цзиньпин верит в "мирное воссоединение" с Тайванем

Си Цзиньпин верит в "мирное воссоединение" с ТайванемКомментарии
"Мирное воссоединение" с Тайванем "может и будет реализовано". Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на торжественном собрании по случаю 110-летия начала Синьхайской революции.
При этом китайский лидер отметил, что тайваньский вопрос - исключительно внутреннее дело страны и вмешательство извне здесь недопустимо.
Речь Си Цзиньпина последовала через несколько дней после масштабной демонстрации силы армией КНР у берегов острова.
В течение нескольких дней в начале октября в зоне противовоздушной обороны Тайваня были зафиксированы несколько десятков самолетов ВВС Китая. В ответ Тайбэй поднял в небо свою авиацию.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, при этом официальный Пекин считает остров одной из провинций Китая.