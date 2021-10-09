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Умер первый президент Ирана Абольхасан Банисадр

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Умер первый президент Ирана Абольхасан Банисадр
Авторское право  Francois Mori/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
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В Париже на 89-м году жизни скончался Абольхасан Банисадр, первый президент Ирана после Исламской революции 1979 года. Он занимал впервые учрежденный в республике пост главы государства на протяжении 17 месяцев. В июне 1981 года разногласия с верховным лидером Ирана аятоллой Хомейни привели к импичменту президента. Банисадр получил политическое убежище во Франции. С 1984 года он проживал в парижском пригороде Версале на вилле, охраняемой полицией.