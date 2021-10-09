Париж напомнил Лондону про деньги

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал британское правительство "сдержать свое обещание выплатить 63 миллиона евро" для финансирования усиления французской береговой охраны в целях борьбы с нелегальной миграцией.

Об этом министр заявил во время поездки в коммуну Лон-Плаж (северный регион О-де-Франс). Он также сообщил, что проект соглашения между ЕС и Великобританией по миграционным вопросам будет представлен в первой половине будущего года, во время председательства Франции в ЕС

"Мы призываем британцев выполнять свои обещания по финансированию, в то время как мы здесь и сейчас охраняем границу. И, конечно, им стоит снизить привлекательность для иммигрантов, которые прибывают в Великобританию", — сказал Дарманен.

Власти Великобритании и Франции уже неоднократно заявляли о мерах по укреплению сотрудничества в борьбе с нелегальной иммиграцией, однако справиться с проблемой пока не удается.

В начале сентября министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател заявила, что Лондон откажется от предоставления обещанной Парижу помощи, если французские пограничные силы и береговая охрана не будут активнее препятствовать попыткам нелегальных мигрантов добраться до берегов Великобритании.