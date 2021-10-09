Бабиш признал поражение движения АНО на выборах

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал поражение возглавляемого им центристского движения АНО на парламентских выборах.

По последним данным, движение премьера получило 27,15 % голосов избирателей. Несмотря на поражение, оно останется сильнейшей партией, представленной в нижней палате, и получит как минимум 70 из 200 депутатских кресел.

Партийная коалиция "Вместе", в которую входят праволиберальная Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция Ответственность Процветание , набрала 27,77 %.

Кандидат в премьеры от коалиции "Вместе" Петр Фиала заявил: "Эти выборы, прежде всего, стали победой достойной политики, основанной на ценностях".

Переговоры по формированию правящей коалиции должны начаться в среду.

Явка на выборах составила 65,42%.