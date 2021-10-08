Кино прямо на улице - это просто!

Друзья-единомышленники, проектор и роллставни на витрине магазина - не так уж и много надо для импровизированного кинотеатра под открытым небом для всех желающих и прохожих. После пандемии Covid-19 это особенно ценно.

Студент Лоренцо Аллиата Нобили - один из тех, кто это придумал:

"После двух лет постоянной изоляции и карантина хочется просто видеть людей на улице, без комендантского часа и ограничений. Это способ сломать барьеры", - говорит он.

Идея проста, да и организация таких кино-вечеров прямо на улице тоже не сложна: все готовы помочь, приносят еду, напитки, техническое оборудование, а в ближайшем баре есть электричество и стулья. Остаётся только наслаждатьсяобщением и совместным просмотром фильмов.

Лука Паламара, Euronews:

_"Есть много способов бороться с последствиями пандемии Covid-19 и вернуться к нормальному образу жизни. Эти молодые кинолюбители нашли довольно необычный, и даже романтичный, способ сделать это. Они решили дать людям возможность смотреть кино на улицах, позволить им пообщаться и снова быть вместе". _

С чего же всё началось? Рассказывает Лука Любрини:

"Это была обычная вечеринка: мы сидели в этом баре, и я уже плохо помню, как это вышло, что нам захотелось просто посмотреть фильм. Сначала мы собирались посмотреть его дома, но уходить домой нам ещё как-то не хотелось, и тогда Лоренцо пришла в голову идея принести из дома свой проектор и попросить у хозяина бара разрешение использовать его розетки.

Прохожие останавливались, привлеченные лучом света, падающим на ставни. Некоторые из них присоединялись к нам, и то, что было просто способом подольше пообщаться с друзьями, вскоре переросло в нечто иное".

Лоренцо Аллиата Нобили: "Мы, молодёжь, чувствуем, что хотим встречаться на улицах, говорить друг с другом и, наконец, начать нормальную жизнь, жизнь, основанную на реальных человеческих отношениях, а не на собраниях Zoom и просмотре фильмов на стриминговых платформах".

Друзья включают в программу как современныефильмы, так и бессмертную классику итальянского кино последних десятилетий прошлого века, чтобы удовлетворить все вкусы людей разного возраста, желающих поскорее оставить эти трудные времена позади.