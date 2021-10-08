Неутихающий вулкан острова Пальма
Вулкан на испанском острове Пальма продолжает держать в страхе местное население. В начале октября часть кратера обрушилась, выпустив каскад более жидкой и быстро движущейся лавы. На восстановление ущерба пострадавшему острову испанские власти выделят более 200 млн евро.
Лесные пожары в Аргентине
На севере аргентинской провинции Кордова бушуют лесные пожары. Пламенем охвачены луга и пальмовые леса. Небо застилает густой дым. Борьбу с огнем ведут сотни пожарных. Задействована техника, в том числе авиация. Задачу осложняют жаркая погода и сильный ветер.
Обед с "привкусом" наводнения
Тайский ресторан, пострадавший от наводнения, стал настоящей гастрономической "меккой". Благодаря СМИ, попасть в него теперь можно только по предварительной записи. Официанты ходят в резиновых сапогах, а клиенты с нетерпением ждут, когда вода поднимется — для более острых ощущений при приеме пищи.
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