Неутихающий вулкан острова Пальма

Вулкан на испанском острове Пальма продолжает держать в страхе местное население. В начале октября часть кратера обрушилась, выпустив каскад более жидкой и быстро движущейся лавы. На восстановление ущерба пострадавшему острову испанские власти выделят более 200 млн евро.

Лесные пожары в Аргентине

На севере аргентинской провинции Кордова бушуют лесные пожары. Пламенем охвачены луга и пальмовые леса. Небо застилает густой дым. Борьбу с огнем ведут сотни пожарных. Задействована техника, в том числе авиация. Задачу осложняют жаркая погода и сильный ветер.

Обед с "привкусом" наводнения

Тайский ресторан, пострадавший от наводнения, стал настоящей гастрономической "меккой". Благодаря СМИ, попасть в него теперь можно только по предварительной записи. Официанты ходят в резиновых сапогах, а клиенты с нетерпением ждут, когда вода поднимется — для более острых ощущений при приеме пищи.