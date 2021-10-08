В Великобритании пропадает урожай

На южном побережье Англии простирается поле несобранной брокколи. Нехватка рабочей силы привела к тому, что многие фермеры, выращивающие фрукты и овощи, сократили посевы на 2022 год. И урожай этой осенью остался гнить на поле.

Фермер Джулиан Маркс, управляющий одним из крупнейших поставщиков в Великобритании, столкнулся с трудным выбором.

Без сезонных рабочих следующие несколько лет будут особенно трудными, и я думаю, что вы заметите изменения в ассортименте британской продукции Джулиан Маркс фермер

Такая проблема - широко распространена. Она коснулось ВСЕХ секторов, которые ранее полагались на европейскую рабочую силу.

Несмотря на призыв военнослужащих, нехватка водителей-цистерн все еще на лицо, в результате чего на многих заправочных станциях не хватает бензина и дизельного топлива.

Для производителей мяса нехватка европейских рабочих привела к тому, что продукты пропадают. На одной из птицеферм из-за нехватки рабочей силы пришлось уничтожать и выбрасывать индеек — некому отбирать, подготавливать и паковать птицу.

Рождественские столы могут остаться без традиционной индейки, что очень расстраивает Пола Келли.

Вы делаете всю эту работу - вы выращиваете потенциальный товар, и есть люди, которые нуждаются в нем. А вы выбрасываете его в мусор. Это трагедия. Полки редеют - ситуация может стать плачевной, если нам не помочь Пол Келли фермер

Правительство сопротивлялось призывам к увеличению иммиграции для сокращения нехватки рабочих рук - вместо этого предлагая предприятиям инвестировать в британский рынок труда.

Фермеры предупреждают, что запасы продовольствия могут исчерпаться в преддверии Рождества.