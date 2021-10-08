Мария Ресса: "Мир без фактов означает мир без правды и доверия"

Филиппинская журналистка Мария Ресса сказала, что была потрясена новостью о вручении ей Нобелевской премии мира. "Думаю, Нобелевский комитет понял, что мир без фактов означает мир без правды и доверия" - добавила Ресса.

Мария Ресса, лауреат Нобелевской премии мира:

"Присуждение Нобелевской премии мира 2021 года - напоминание властям Филиппин и России, а так же всему миру, о необходимости уважать журналистику и журналистов. Независимая журналистика, призывающая власть к ответу, никогда не была так важна, как сегодня".

"Нобелевская премия поможет нам сиять еще больше, продолжать журналистские расследования, которые будут заставлять власти отчитываться, и надеюсь, придаст больше мужества филиппинцам, как держащим оборону журналистам, так и нашему гражданскому обществу, и тем избирателям, которые испытывают страх".