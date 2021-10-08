Инцидент с подлодкой ВМС США

Американская атомная подводная лодка Connecticut столкнулась с неизвестным объектом при погружении в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота США. Опасных травм у экипажа нет, ядерный реактор не пострадал. ЧП случилось 2 октября. Субмарина возвратилась из Южно-Китайского моря в порт острова Гуам (США). В МИД КНР заявили, что Соединенные Штаты должны предоставить международному сообществу детали инцидента.