Во Франции на марсельском кладбище Мазарг похоронен предприниматель и политический деятель Бернар Тапи. С 1986 по 1994 год он был президентом футбольного клуба "Олимпик Марсель". Тысячи фанатов проводили Бернара Тапи в последний путь. Болельщики собрались у собора Сен-Мари-Мажор в Марселе, где проходила заупокойная месса.
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