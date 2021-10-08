Во Франции на марсельском кладбище Мазарг похоронен предприниматель и политический деятель Бернар Тапи. С 1986 по 1994 год он был президентом футбольного клуба "Олимпик Марсель". Тысячи фанатов проводили Бернара Тапи в последний путь. Болельщики собрались у собора Сен-Мари-Мажор в Марселе, где проходила заупокойная месса.