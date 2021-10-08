Активисты призывают власти Бразилии к ответственности

Бразильская НПО "Rio de Paz" разместила 600 белых носовых платков в память 600 000 жителей страны, умерших в результате заражения коронавирусной инфекцией. Активистытакже призывают власти Бразилии к ответственности за недостатки в борьбе с пандемией. Специальная парламентская комиссия занимается расследованием действий правительства. Оно должно закончиться 19 октября. 600 носовых платков после инсталляции вице-президенту комиссии доставит водитель такси, чей сын скончался от последствий Covid-19.