Австрия не знает, оставлять ли ей премьера

Челны правящей коалиции Австрии разошлась во мнениях, может ли премьер-министр Себастяьн Курц продолжать исполнять свои обязанности на фоне антикоррупционного расследования. Политическая дееспособность Курца вызывает опасения у младшего партнера по коалиции - "зеленых", они собираются обсудить этот вопрос на встрече с президентом Австрии.

Старший член коалиции - возглавляемая Курцем Австрийская Народная партия - тем временем продолжает поддерживать своего выдвиженца. Сам Курц также не собирается в отставку. Он - один из фигурантов антикоррупционного расследования, которое касается 10 человек. Власти проверяют причастность политика к махинациям - в частотности, публикации заказных материалов и соцопросов на средства из госбюджета.

Команда премьер-министра считает, что дело инициировано политическими противниками. Они напоминают, что полгода назад Курца уже подозревали в даче ложных показаний. Сам премьер не раз заявлял, что следователям нечего ему предъявить. а значит, и это дело скоро закроют.