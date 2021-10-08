Граждане Чехии голосуют на парламентских выборах

В Чехии проходят парламентские выборы. Право голоса в республике имеют восемь миллионов человек. Они и определят, кто из более чем 5200 кандидатов займет 200 депутатских кресел в нижней палате законодательного органа.

Согласно соцопросам, наибольшие шансы на победу имеет возглавляемое премьер-министром Андреем Бабишем центристское движение АНО (Акция недовольных граждан). Однако аналитики полагают, что вряд ли АНО получит большинство в парламенте.

Не исключено, что на результатах отразятся скандалы, разразившиеся вокруг Бабиша. Оппоненты обвиняют его в коррупции. Имя премьера, в связи с приобретением через офшорную компанию недвижимости во Франции, попало в так называемое "Досье Пандоры". Сам Бабиш заявляет, что не сделал ничего незаконного.

Главные оппоненты движения Акция недовольных граждан - две прозападные коалиции: правоцентристская "Вместе" и либеральная "Пираты и старосты". Оба эти блока исключают возможность сотрудничества с АНО после выборов. Пятипроцентный барьер, скорее всего, преодолеют националисты и коммунисты. Начавшееся в пятницу голосование завершится в субботу в 22 часа по местному времени.