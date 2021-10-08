В Болгарии задержан гражданин России по подозрению в промышленном шпионаже

Сотрудниками болгарского МВД были задержаны трое иностранных граждан, работавшие на оружейном заводе „Арсенал“. **В Консульстве РФ заявили, что россиянин пока не обращался за помощью в посольство страны.**

Установлено, что 60-летний гражданин России и двое граждан Литвы работали на оружейном заводе. Их деятельность была связана с инновационными технологиями.

Расследование было начато после того, как на заводе заметили пропажу продуктов и связанных с ними конфиденциальных документов, которые могли представлять интерес для конкурентов.

Операция по задержанию проводилась при участии Территориального управления „Национальная безопасность“ - Стара Загора и содействии пограничной полиции КПП „Кулата“, сообщило Болгарское национальное телевидение. Подозреваемые в промышленном шпионаже пытались покинуть территорию страны через один из контрольно-пропускных пунктов. Сообщается, что в их автомобилях были обнаружены улики, имеющие отношение к расследованию.

Оружейный завод "Арсенал" является крупным производителем и экспортером огнестрельного оружия и боеприпасов. На заводе, в частности, производятся различные виды стрелкового оружия, гранатометы, артиллерийские и зенитные орудия.