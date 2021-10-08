Абдулразак Гурна: "Не хватает сострадания"

Нобелевская премия по литературе была присуждена британскому писателю Абдулразаку Гурне "за бескомпромиссное и сострадательное погружение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами.

Абдулразак Гурна родился на острове Занзибар и когда-то и сам был беженцем. В конце 1960-х годов он прибыл в Великобританию с Занзибара, где после революции начались массовых убийства арабов.

"Именно сострадания не хватает во всех беспощадных заявлениях богатых европейских правительств, когда они имеют дело с отчаявшимися людьми из самых разных мест. И на самом деле цифры совсем не астрономические, но к этим людям относятся как к больным, попрошайкам, в таком духе Не хватает сострадания. И не хватает понимания ответа на вопрос: как давно то же самое уже происходило, три- четыре десятилетия назад многие люди в Европе оказались в схожих обстоятельствах".

Родным языком Абдулразака Гурны был суахили, но в литературе он дебютировал на английском. Писатель опубликовал десять романов и ряд рассказов, переводов на его произведений на другие языки почти нет и поэтому широкому кругу читателей он пока неизвестен..

В нобелевском комитете по литературе отметили, что давно следили за работой этого писателя и его романы открывают неизвестное многим культурное разнообразие Восточной Африки.