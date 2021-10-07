НАТО высылает российских дипломатов

Российскую миссию при НАТО сократят вдвое, а восемь дипломатов вышлют. Сообщается, что их подозревают во враждебной в шпионской деятельности. Дипломаты должны вылететь из Брюсселя Брюссель до конца октября.

О высылке россиян накануне первыми сообщили британские СМИ со ссылкой на источники в альянсе. Замминистра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко заявил о кризисе доверия после подобного шага: "Если ранее кто-то верил в искренность заявлений НАТО, то сегодня таковых не стало", - подчеркнул дипломат.

Диалог сторон резко ухудшился после украинского кризиса в 2014 году, в НАТО объявили о приостановлении практического сотрудничества с Россией, сохранив при этом политический контакт на уровне послов. Альянс несколько раз сокращал размер российской дипмиссии с 2018 года у России нет постоянного представителя при НАТО.