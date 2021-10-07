Финляндия: "Девушки берут власть"

Шестнадцатилетняя Нелла Салминен стала президентом Финляндии на один день в рамках кампании по продвижению прав девочек, которую проводит международная НКО План.

"Надеюсь, те, кто принимают решения, поймут что с девушками нужно говорить напрямую, поскольку они тоже являются экспертами в разных областях."

Цель программы - позволить девочкам и девушкам примерить на себя ответственные роли в политике и бизнесе.

Ученица встретилась с настоящим президентом страны Саули Ниинистё, а также обратилась к участникам онлайн-конференции по климату.

Женщины занимают ключевые позиции в финской политике. В 2019 году Санна Марин стала самым молодым премьер-министром в мире.