"Унижение человеческого достоинства" мигрантов: Human Rights Watch обвиняет Францию

Французские власти несут ответственность за бедственное положение мигрантов, в том числе детей, которые вынуждены выживать в окрестностях Кале на севере страны - говорится в докладе неправительственной организации Human Rights Watch, опубликованном в четверг.

Лагерь беженцев, известный как "Джунгли", был демонтирован пять лет назад, но проблема остается, и более тысячи человек продолжают жить в палатках на французском берегу Ла-Манша в надежде попасть в Великобританию. Их человеческое достоинство регулярно унижается.

Представительница Human Rights Watch: "Власти должны наконец начать помогать людям, а не преследовать их, постоянно нарушая их права"

В докладе правозащитников отмечаются ежедневные полицейские рейды, демонтаж самодельных поселений, ограничение доступа беженцев к гуманитарной помощи. Власти обвиняются в том, что жестокое обращение к мигрантам применяется для того, чтобы вынудить их покинуть Кале и постоянно менять пристанище. При этом им не предоставляется никакой альтернативы: помощи с документами или жильем.