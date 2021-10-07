Футбол против расизма

Единство спортивной игры против расизма. Для небольшого миланского футбольного клуба это - не модный лозунг, но сама причина существования "Сант Амброджио" - первая футбольная команда, состоящая из беженцев и мигрантов. Они приехали из стран за пределами ЕС и сообща смогли стать частью Итальянской федерации футбола.

Даниэле Радуаццо, спортивный директор клуба, уточняет: "Мы - многонациональная футбольная команда, представляющая рабочий класс, мы стараемся быть социальной и спортивной точкой отсчета в Милане. Используем футбол как способ интеграции, общения, обмена опытом и знаниями. Это очень действенный способ борьбы с расизмом".

Клуб основали 5 лет назад, чтобы дать приезжающим в Италию мигрантам возможность завести друзей и интегрироваться. Одновременно члены клуба пытаются бороться с итальянскими законами, регулирующими пребывание мигрантов в стране.

Давиде Сальвадори, президент клуба, уточняет: "С одной стороны, мы имеем Итальянскую федерацию, которая с большим энтузиазмом отнеслась к нашему присоединению, с другой - нам приходится иметь дело с законами, которые выходят за рамки федерации; эти законы сформировали подход итальянского государства к беженцам за последние 30 лет и это репрессивные законы!"

Когда ребята выходят на поле, они - не курьеры или сотрудники службы безопасности, а защитники и нападающие; они - не беженцы, а футболисты, играющие за цвета своего клуба.

Исса приехал в Италию из Африки. "Здесь мы все вместе играем - чернокожие, белокожие. Есть люди из Мали, Сенегала, Гвинеи или Камеруна, есть и выходец из Марокко. Мы все играем вместе".

Этот футбольный клуб занимает прочное место в Милане и шире - на всем итальянском севере. Мигранты играют на одном поле с итальянцами, живущими по соседству, а также могут посещать курсы итальянского языка, чтобы ускорить процесс интеграции.