Анна Политковская: прошло 15 лет, заказчики убийства до сих пор не названы

Анна Политковская: прошло 15 лет, заказчики убийства до сих пор не названыКомментарии
В Париже и Москве прошли акции памяти журналистки «Новой Газеты» Анны Политковской, убитой 15 лет назад. У здания российского посольства во французской столице активисты в чёрных одеждах провели молчаливый пикет.
Они стояли со связками чёрных шариков с пожеланием «Несчатливого дня рождения» для российского президента и с плакатами: «7 октября — день убийства Анны Политковской, день рождения Владимира Путина»
В годовщину убийства Анны Политковской в редакции «Новой газеты» открыт музей памяти журналистки. У подъезда её дома, где произошло убийство, цветы и свечи.
Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 г. Российские власти и лично Владимир Путин обещали сделать всё возможное для раскрытия этого преступления. Двое обвиняемых в убийстве приговорены к пожизненному заключению, их предполагаемые сообщники получили длительные тюремные сроки. Организаторы до сих пор не найдены.
«Новая газета» написала, 7 октября, спустя 15 лет после убийства Анны Политковской истекает срок давности по этому делу. Редакция заявила, что будет добиваться возобновления следствия и раскрытия имени заказчика. В Кремле отметили, что это необходимо, если для продления сроков следствия есть правовые основания.