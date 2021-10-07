В Пакистане растет число жертв мощного землетрясения

В результате землетрясения на юге Пакистана погибли по меньшей мере двадцать человек. Более трехсот пострадали. Есть опасения, что число жертв будет расти. Стихия разыгралась в ночь на четверг. Подземные толчки ощущались в Кветте, Сибби, Пишине и других городах провинции Белуджистан. В городке Харнай многие жители оказались без крыши над головой.

Фарук Ахмад, местный житель: "Произошло землетрясение магнитудой 5,9 . Ну, это нам так сказали. По моим ощущениям это было очень сильное землетрясение. Столько людей у нас погибло. Имуществу нанесен большой ущерб. Главная мечеть города серьезно пострадала".

Гулям Хан, местный житель: "Все, включая женщин и детей, бегали туда-сюда. Мы были так напуганы и не знали, что делать. Позже приехали машины скорой помощи и увезли раненых в больницу".

В Харнае разрушены сотни глиняных домов. Спасатели ищут выживших под обломками строений.

Мансур Ахмед, главный врач районной больницы: "К нам поступило более 200 пострадавших, и было доставлено 15 тел погибших. Некоторых тяжелораненых мы отправили на лечение в Кветту. Людей увезли на машинах скорой помощи и частных автомобилях. Больных в критическом состоянии мы переправляем в Кветту на вертолетах".

В районе Харнай объявлена чрезвычайная ситуация. Премьер-министр Пакистана Имран Хан распорядился оказать экстренную помощь пострадавшим.