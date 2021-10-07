Землетрясение в Пакистане

В Пакистане растет число жертв мощного землетрясения. Бедствие коснулось провинции Белуджистан, там, по последним данным, погибли свыше 20 человек пострадали около 300.

Сейсмологи зафиксировали две серии толчков с разницей в два часа. Магнитуда первого составила без малого 6, второго - 4,5. Очевидцы сообщат, что толчки ощущались в Кветте, Сибби, Пишине, Чамане. Наиболее сильный ущерб зафиксирован в Харнае, в этом городке рухнули сотни глиняных домов, уже известно, что под обломками погибла большая многодетная семья.

Это второе стихийное бедствие в Пакистане за короткий срок: в сентябре на северо-запад страны обрушились муссонные дожди, вызвав оползни. Там погибли 17 человек.