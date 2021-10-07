Будни нелегалов на венгерской границе

Они умываются дождевой водой. Едят что придётся, что найдут в округе. Жгут пластик на костре, чтобы не замёрзнуть холодными ночами. И каждое утро устремляются к забору с колючей проволокой, в надежде оказаться по ту сторону. Так живут мигранты в нескольких десятках метров от сербско-венгерской границы.

Их около ста. Это выходцы из разных стран Африки и Азии. Они нашли приют в местной деревне. Спят в хижинах, сараях заброшенной фермы. Повезло тем, у кого есть палатки и спальники.

Этот молодой человек, стоящий спиной к камере, приехал из Афганистана. Там он работал полицейским. Когда талибы вторглись в его провинцию, ему пришлось спасаться бегством. Он скрывает своё лицо, опасаясь за жизни родных, оставшихся на родине.

Мы узнали об этом от Манди, индийца, к нему здесь часто обращаются за помощью с переводом. Манди владеет английским, пушту и хинди. Свой дом он покинул пять лет назад.

"В Дели фермеры устроили большую манифестацию против нового аграрного закона. Индийские власти убили многих из них, человек 700", - рассказывает он.

Есть здесь и дети. Хасану всего 11. Из родной Сирии он приехал сюда полгода назад вместе с дядей, после того, как осиротел.

Ещё один герой нашего сюжета - Рафиола - получил диплом инженера-электрика в Кабульском университете, но, не сумев найти работу, отправился в Европу, сначала по морю - в Грецию.

"Морской путь был опасным. Наша лодка перевернулась. 47 человек оказались в море", - вспоминает мужчина.

За путешествие, едва не стоившее ему жизни, он заплатил 2 тысячи евро. Но Рафиола говорит, что зла на контрабандистов не держит, ведь те хотя бы давали еду и устраивали на ночлег, поясняет он.

А здесь, нелегалам живётся совсем трудно, сетуют они.

Золтан Сипошеги, корреспондент Euronews: "Недавно в Карастанье появилась питьевая вода и электричество. Это серьёзное подспорье для тех, кто проводит здесь недели, а иногда и месяцы. Все они твердят, что венгерская граница - одна из самых труднопреодолимых. Но тем, кто не противодействует, полиция не причиняет вреда".

В ближайшее время охрана южных границ будет усилена. Об этом на днях договорились главы МВД стран "Вышеградской четвёрки", а также Австрии и Словении. Чехия направит в Венгрию своих полицейских, а Словакия поможет в патрулирование пограничных территорий.

Шандор Пинтер, глава МВД Венгрии: "Внешние границы Европы должны быть защищены. С 1 января 2021 года 84 тысячи человек пытались нелегально попасть в Венгрию".

Жёсткий контроль на границе, никаких квот на мигрантов - страны Центральной и Восточной Европы считают, что такой должна быть миграционная политика. И они попытаются убедить в этом своих соседей по Евросоюзу в пятницу на саммите в Люксембурге.