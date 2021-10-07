Хакеры взломали почту нескольких журналистов

Несколько журналистов независимых СМИ стали жертвами кибератаки, за которой стоит правительство неназванного государства.

В четверг они получили письмо от Gmail, в котором говорилось, что их электронная почта была взломана правительственным ведомством. Каким именно и какой страны - в Google не уточнили.

Однако известно, что все журналисты, ставшие мишенью атаки, считаются критиками венгерских властей.

Томаш Бокоди, главный редактор издания Átlátszó:

"Наш сайт постоянно подвергается кибератакам. Мы регулярно получаем фишинговую рассылку. Немало моих коллег оказались мишенью "Пегаса". Эту вредоносную программу на своих телефонах обнаружили наш внештатный журналист и фотограф".

По данным Google, только 0,1% пользователей получают такие предупреждения. Это в основном журналисты, правозащитники, политактивисты. Многофакторная аутентификация и надежный пароль - других способов защитить аккаунт пока нет.