Газовый кризис: Россия поможет Европе?

Растущие цены на энергоносители в Европе резко упали после того, как президент России Владимир Путин заявил о готовности его страны помочь стабилизировать ситуацию. Среди возможных вариантов - увеличение предложения газа, экспорт 10 млрд кубометров из запасов "Роснефти"и скорейший запуск "Северного потока - 2" На совещании по вопросам энергетики в среду Путин сказал:

"Это можно сделать. Но, конечно, можно и нужно это делать не на споте в Европе, а на бирже в Санкт-Петербурге. Если это собьёт ажиотажный спрос, то можно это сделать, только не в ущерб себе, конечно".

В последние месяцы цены на газ в Европе неуклонно росли. В среду они достигли исторического максимума - 1937 долларов за тысячу кубометров. По мнению аналитиков, рост цен на фьючерсы обусловлен несколькими причинами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. К подорожанию привели и быстрые темпы восстановления экономики после пандемии, а также холодная прошлогодняя зима и жаркое лето.

В России считают, что кризис на европейском энергетическом рынке связан как с объективными факторами, так и с неверной ставкой ее политиков на биржевую торговлю газом вместо долгосрочных контрактов. По словам вице-премьер РФ Александра Новака, свою роль сыграло и то, что СПГ из США из-за повышенного спроса летом поставлялся в Латинскую Америку, а не Европу.

Коснувшись транзита газа по территории Украины, на совещании говорилось о том, что российские обязательства останутся в силе.